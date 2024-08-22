محافظ جنوب سيناء يناقش مع جمعية المستثمرين تحديات القطاع السياحي بالمنطقة

أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على أهمية تحويل مدينة شرم الشيخ إلى منطقة حرة ذات طبيعة خاصة، وتطوير مشاريع عالمية مثل إقامة قرى لصيانة السفن واليخوت في منطقة خليج السويس.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بأعضاء جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء برئاسة تامر مكرم، حيث أعلن عن تشكيل لجنة من المستثمرين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع السياحي وتقديم المقترحات والحلول المناسبة.

وأشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري جنوب سيناء، باللقاء الذي تناول كافة التحديات التي تواجه القطاع السياحي في الفترة المقبلة. وأكد عبد اللطيف أن المحافظ لديه أجندة قوية مدعومة بتوجيهات من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي لإزالة جميع العقبات وزيادة معدلات النشاط السياحي والإشغال الفندقي.

وأشار عبد اللطيف إلى أن محافظ جنوب سيناء يمتلك رؤية واضحة لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى وجهة عالمية، وهو ما يتجلى من خلال جولاته المستمرة على أرض الواقع، بما في ذلك زيارته لسانت كاترين ولقائه مع مشايخ وعواقل البدو هناك، وكذلك زياراته إلى دهب وطابا ونويبع.

كما طرح عبد اللطيف خلال اللقاء إمكانية تنفيذ خط سكة حديد يربط بين القاهرة وشرم الشيخ، والذي سيسهم في دعم السياحة ونقل البضائع. ودعا أيضًا إلى ضرورة تسريع تشغيل مطار سانت كاترين وتعزيز الترويج السياحي للمدينة، مع التأكيد على أهمية توفير وسائل النقل المائية بين شرم الشيخ والغردقة لتعزيز الحركة السياحية بين المدينتين.

وفيما يتعلق بتنمية خليج السويس، قدم عبد اللطيف أفكارًا مبتكرة تهدف إلى النهوض بمحافظة جنوب سيناء بشكل عام، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة.

وأكد عبد اللطيف استعداد المحافظ لتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع السياحي، شريطة أن يتم العمل بإخلاص وتعاون وروح الفريق بين الجهاز التنفيذي والقطاع السياحي.

كما تم مناقشة العديد من الرؤى والأفكار التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية السياحية، بما في ذلك دمج أبناء المحافظة في القطاع السياحي بعد تدريبهم وفتح مدرسة في مدن خليج العقبة لمحو الأمية السياحية وتأهيلهم للعمل في القطاع.

شارك في اللقاء من أعضاء الجمعية محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والنائب محمد المسعود، ومطيع إسماعيل، ووجيه رمزي، وعصمت ناثان، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أعضاء جمعية المستثمرين.