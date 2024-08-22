البرلمان الإندونيسي يرجئ جلسة إثر تظاهر الآلاف ضد تعديلات انتخابية

أرجأ البرلمان الإندونيسي جلسة جراء تظاهر الآلاف احتجاجا على تعديلات انتخابية ينظر لها على أنها محابية لتحالف الرئيس جوكو ويدودو وخلفه برابو سوبيانتو.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، تراجعت الأسهم والروبية، بينما قالت قيادة الشرطة في وسط جاكرتا إنه جرى نشر 3200 شرطي على الأقل عبر المدينة إلى جانب مركبات عسكرية وخراطيم مياه.

وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات أمام المدخل الرئيسي للبرلمان في العاصمة جاكرتا، بينما فتحت الشرطة في مدينة سيمارانانج بجزيرة جاوة الوسطى، خراطيم المياه على العدد المتزايد من المتظاهرين.

وبعد فترة قصيرة من الساعة العاشرة صباحا، أعلن نائب رئيس البرلمان أنه سوف يتم تأجيل الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

وقال أخمد بيدوي، رئيس اللجنة البرلمانية، في بيان إن النواب سوف يعلقون التصديق على تعديلات القانون الانتخابي الإقليمي بينما يقيمون رد الفعل العام.

ويريد النواب تعديل القانون مما يسمح لأصغر أبناء جوكو، والبالغ من العمر 29 عاما، بالتنافس على منصب نائب حاكم إقليمي، بينما يعيدون من جديد الحد المطلوب من الأصوات الذي من شأنه أن يُمكن حلفاء برابو وجوكو من خوض الانتخابات بدون منازع تقريبا في جاوة الوسطى وجاكرتا. ومازال الطلاب والعمال يتجمعون في وسط جاكرتا.

وكُتب على إحدى اللافتات "إندونيسيا جديدة بدون سلالة جوكو"، بينما أظهرت قناة "مترو تي في" التلفزيونية الإندونيسية المتظاهرين في ثلاث مدن رئيسية أخرى على الأقل.