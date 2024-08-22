نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، عن الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها من غزة مرغليت موزيس قولها إنها رأت أصدقائها أحياء في أسر حركة حماس، "لكن بسبب سياسة الإهمال نراهم يعودون في نعوش".

وأضافت الصحيفة أن موزيس ترفض حضور لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها أن على حكومة نتنياهو تكريس كل طاقتها لاستعادة الأسرى المتبقين على قيد الحياة "بدلا من الانخراط في الدعاية الفارغة على حسابهم".

وقالت إن عدد الأسرى الأحياء تقلص إلى 109 فقط "بسبب تقاعس هذه الحكومة والرجل الذي يرأسها".

وفي صحيفة "فايننشال تايمز"ثث البريطانية، وجّه رئيس بنك إسرائيليثيييئ المركزي، أمير يارون٣ييثئ٣ثيي، رسالةً لنتنياهوئئئيثث انتقد فيها عدم إجراء أي مناقشات جادة بشأن الميزانية ئ من شهر، وقال إن الأمر "يثير الشك بشأن الجدول الزمني لإقرار مشروع قانون الميزانية".

ونقلت الصحيفة عن يارون أن هذا الغموض "يقوض ثقة إسرائيل بالأسواق المالية الدولية، حيث تحتاج الحكومة إلى إجراء تعديلات ذات طبيعة دائمة بقيمة 8 مليارات دولار لسد عجز متوقع بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي".