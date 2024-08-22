القبض على عصابة تخصصت في تزوير المحررات الرسمية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعلن من خلاله القائمين على إدارتها عن قدرتهم على تزوير مستندات رسمية مقابل مبالغ مالية.

وبالفحص أمكن تحديد القائمين على إدارة تلك الصفحة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" أحدهم محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا - مقيمين بمحافظة القاهرة).

وتبين قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تزوير المحررات الرسمية.

وأمكن ضبط الإثنين الآخرين وعُثر بحوزتهما على (عدد من الإيصالات "مزورة" منسوبين لبعض الجهات، وإيصال استلام بطاقة رقم قومي باسم محدد، واستمارة بطاقة رقم قومي خالية البيانات)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.