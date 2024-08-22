الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإجراء الترتيبات اللازمة لتوجهه إلى غزة

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وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مرسوما أوعز فيه بالبدء بإجراء الترتيبات اللازمة لتوجهه وأعضاء من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية، مساء أمس الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، ومساعد القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية الفريق إسماعيل جبر.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بحث الاجتماع خطة التحرك التي أعدتها اللجنة التنفيذية للذهاب إلى قطاع غزة لوقف العدوان، وفق المبادرة التي أعلنها أبو مازن، بالتوجه إلى قطاع غزة مع أعضاء القيادة الفلسطينية لوقف العدوان على شعب فلسطين وحمايته.

واستمع الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماع، لتقارير قادة الأجهزة الأمنية والجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية لحفظ الأمن والأمان.

وأصدر تعليماته إلى قادة الأجهزة الأمنية بزيادة الإجراءات المتبعة لحفظ الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وتطبيق سيادة القانون، بما يحفظ كرامة المواطن الفلسطيني، مشيدا بجهود المؤسسة الأمنية المبذولة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.