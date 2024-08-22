محافظ الأقصر يعلن الاستعداد لافتتاح المجمعات الخدمية في قرى حياة كريمة

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، استعداد المحافظة لافتتاح المجمعات الحكومية الخدمية بمركزي إسنا وأرمنت، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بعد الانتهاء من تجهيزهم ومدهم بالأدوات اللازمة للتشغيل.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لأول مجمع خدمات حكومية بأرمنت، حيث تم تشغيل مجمع خدمات قرية السلام لخدمة ما يزيد عن 22 ألف نسمة.

وأكدت المحافظة، الانتهاء من إنشاء عدد 13 مجمع خدمات حكومية في 13 قرية بمركزي إسنا وأرمنت اللتين تشهدان تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ لإحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى المركزين.

وأضاف محافظ الأقصر، أن المجمعات تستهدف توفير الخدمات للمواطنين بشكل يسير وسهل، بحيث يحصل المواطن على الخدمات الحكومية بطريقة تنال رضاءه واستحسانه، من خلال مجمعات خدمية مجهزة على أعلى مستوى وتحتوى على منافذ ومكاتب لجميع المصالح الحكومية.

وأشار عمارة، إلى أن المجمعات تم إنشاؤها داخل 9 وحدات قروية بمركز إسنا و4 بأرمنت، ففي إسنا تم إنشاء مجمعات "الشغب، والدير، والحلة، والكيمان، وأصفون، والنجوع، وتوماس، والنمسا، وكومير.

وفي أرمنت تم إنشاء مجمعات السلام، والرزيقات، والمحاميد، والرياينة، ويضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها داخل المجمع الذي يشمل مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، سجل مدني، شهر عقاري، ومكتب تموين، ومكتب بريد، وحدة محلية، ومجلس شعبي محلي، وحدة تضامن اجتماعي؛ بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين ولتحقيق طفرة في تقديم الخدمات لهم، وتخفيفا لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة.

كما ستسهل عليهم الحصول على الخدمة من المنافذ التي تم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية التي تُسهِّل تقديم الخدمة.