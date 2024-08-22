 تدريب 97 شابا على التمكين الاقتصادي في الأقالتة بالأقصر - بوابة الشروق
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تدريب 97 شابا على التمكين الاقتصادي في الأقالتة بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 1:16 م | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 1:17 م

قالت رجاء شوقي، رئيس وحدة السكان بالمحافظة، إن الوحدة دربت 97 شابا وفتاة من مركز ومدينة القرنة بمناسبة اليوم العالمي للشباب؛ دعما منها للاستثمار في الثروة البشرية.

وأوضحت شوقي، أن الندوة عقدت في قرية الأقالتة، واستهدفت تمكين الشباب اقتصاديا تنفيذا لتوصيات مؤتمر شباب الأقصر في دورته الثالثة الشباب بين الإحجام والإقدام الذي نفذته وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر عام 2023.

وأشارت إلى أن المبادرة في الأساس تسعى إلى تدريب نحو 4 آلاف شاب وفتاة بالشراكة بين وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر وبنك مصر ومبادرة رواد النيل من البنك المركزي المصري وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


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