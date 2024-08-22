جدد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، التأكيد على الرد على العدوان الإسرائيلي على غزة، مقدما حصيلة لعدد السفن التي استهدفوها في البحر الأحمر.

ونقلت شبكة الجزيرة الإخبارية عن الحوثي قوله: "الرد آت من جبهات المحور وسيكون موجعا ومؤثرا، والتخطيط لذلك أحد أسباب التأخير"، مشيرا إلى أن "العدو يترقب الرد من جانب إيران وحزب الله بخوف كبير".

وقال الحوثي إن "العدو يتجه في مسار عكسي نحو الانهيار والتراجع ونحو تآكل الردع وحالة الهجرة المعاكسة".

وأضاف: "العدو الإسرائيلي يستمر في جريمة القرن والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني بشراكة أمريكية ودعم غربي"، مؤكدا أن "معاناة الشعب الفلسطيني تتجدد وتكبر مظلوميته بقدر ما قد مضى من عقود من الزمن وبقدر ما استجد فيها".

وأشار إلى أن "المقاومة بغزة ما زالت تتصدى للعدو الإسرائيلي وتلحق به خسائر كبيرة"، مشددا على أن "عودة العمليات الاستشهادية ضد العدو الإسرائيلي خطوة مهمة وموفقة".

وأوضح الحوثي: "أطلقنا خلال الأسبوع الماضي 21 صاروخا وطائرة بدون طيار"، مشيرا إلى أنهم استهدفوا حتى الآن 182 سفينة انتهكت قرار الحظر على العدو الإسرائيلي.