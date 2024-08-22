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المجر تهدد بالانتقام من عقوبات الاتحاد الأوروبي بسلاح المهاجرين

د ب أ
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 9:48 م | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 9:48 م

هددت المجر بنقل المهاجرين الذين يصلون إلى حدودها مباشرة إلى بروكسل ما لم تتمكن من حل نزاعها مع الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات مفروضة عليها جراء سياساتها المتعلقة باللجوء.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد فرضت غرامة قدرها 200 مليون يورو (223 مليون دولار)، بالإضافة إلى غرامة يومية إضافية قدرها مليون يورو، على المجر بسبب عدم امتثال رئيس الوزراء فيكتور أوربان لحكم سابق للمحكمة يتعلق بحماية طالبي اللجوء، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان أوربان قد توعد بالفعل في يونيو بالرد على الحكم، الذي يمثل مسألة من بين عدة مسائل تلقي بظلالها على بداية فترة ولايته في الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2024.

وقال جيرجلي جولياس الوزير المسؤول عن مكتب رئيس الوزراء للصحفيين في بودابست، اليوم الخميس إن المفاوضات مع المفوضية الأوروبية ستبدأ في سبتمبر.

وأضاف جولياس أنه في حالة فشل هذه المحادثات، فإن المجر ستبدأ بتسليم المهاجرين "تذاكر ذهاب فقط إلى بروكسل".

وتابع جولياس "يتعين علينا التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن لأننا لا نرغب في دفع مبالغ كبيرة على أساس يومي".

وقال: "لكن إذا كانت بروكسل تريد استقبال المهاجرين، فيمكننا مساعدتها."


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