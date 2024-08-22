زيلينسكي: أوكرانيا تأمل في الحصول على مليارات الدولارات المخصصة لجهود الحرب

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تأمل أن تحصل على مليارات الدولارات التي تم تخصيصها لجهود الحرب.

وبعض هذه الأموال من المقرر أن تُموَّل من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي الأربعاء: "لقد سمعنا الكثير من التصريحات السياسية من شركائنا في كييف، ومن المتوقع أن نسمع المزيد، ولكننا بحاجة إلى آلية حقيقية".

وتحتاج أوكرانيا إلى عائدات الأصول الروسية المجمدة للدفاع ضد روسيا، في النزاع المسلح المستمر منذ أكثر من عامين.

وأكد زيلينسكي أن "النقاشات ذات الصلة جارية منذ فترة طويلة جدا وعلينا أن نتوصل أخيرا إلى قرارات".

واتفق قادة الدول السبع الكبرى على تقديم مساعدات مالية جديدة لكييف في قمتهم التي عُقدت في يونيو. ومن المقرر تأمين قرض سخي يبلغ إجماليه 50 مليار دولار من عائدات الفوائد من الأصول الروسية المجمدة.