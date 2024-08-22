حزب الله يعلن استهداف مبان يستخدمها جنود إسرائيليون

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف مباني يستخدمها جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة، مؤكدا: "حققنا إصابة مباشرة".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن اضرارا وقعت في مبنيين ببلدة المطلة جراء استهدافهما بصاروخين مضادين للدروع، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية. في وقت سابق من اليوم، قال حزب الله إنه استهدف مواقع لجنود إسرائيليين في محيط موقع المطلة وأصابها بشكل مباشر.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أفادت بأن 5 صواريخ مضادة للدبابات أُطلقت على منطقة الغجر في الجليل الأعلى دون وقوع إصابات.

وذكرت شبكة "الجزيرة" الإخبارية أن صفارات الإنذار دوت في بلدة منارة في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان. وأوردت القناة 12 الإسرائيلية أن الاشتباكات في جبهة الشمال تسببت بحرائق في 790 موقعا بمساحة 189 ألف دونم.