محافظ أسيوط يتفقد مزرعة الوادي الأسيوطي ويبحث سبل تطويرها

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مزرعة الوادي الأسيوطي التابعة للمحافظة، والتي تقدر مساحتها بنحو 140 فدانًا، للوقوف على سبل تطويرها وتعظيم الاستفادة منها.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المزارع المكشوفة ومزارع الثروة الحيوانية، وإعادة هيكلتها، وبحث سبل التطوير لتحقيق أقصى استفادة منها، تنفيذًا لخطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الصعيد وخطة التنمية المستدامة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد الأراضي المزروعة وتلك التي لم تتم زراعتها بعد، واستمع إلى شرح عن أعمال ونظام الري المتبع، موجهًا رئيس المركز بالتنسيق مع مديرية الري للمساعدة في تحسين نظام الري وتخزين المياه في خزانات للاستفادة منها خلال الأوقات التي لا تتوفر فيها المياه، وتشغيل نظام الري بالرشاشات لري مساحات كبيرة من الأراضي، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتأمين الاحتياجات الغذائية وتعظيم الموارد الذاتية وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين.

رافق المحافظ خلال الجولة أسامة سحيم، رئيس مركز ساحل سليم، ويسري كامل، مدير المتابعة الميدانية.