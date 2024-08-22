في لقاء الذكريات، تفاعل الجمهور مع الفنان إيهاب توفيق، حفله على مسرح المحكى، ضمن فعاليات الدورة ٣٢ لمهرجان القلعة الدولى للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

واستعاد الجمهور ذكرياته مع أغنية «قلبي مش مرتاحله»، التي قدمها إيهاب توفيق على المسرح، وتفاعلوا معه بحرارة شديدة، وبدأ مجموعة من الشباب بالرقص على الأغنية، في أجواء من البهجة والسعادة.



وبدأ إيهاب توفيق حفله، في مهرجان القلعة، بأغنية «سحراني»، التي أشعل بها حماس الجمهور، وبدأوا في التفاعل معه سريعا، بالتصفيق طوال الأغنية، كما قام عدد من السيدات بإطلاق «زغاريد»، معبرين عن حالة السعادة التي يعيشونها.



وكانت فرقة الإنشاد الديني قد قدمت حفلا من إعداد الفنان مصطفي النجدي وإخراج مهدي السيد، بباقة مختارة من المؤلفات الروحانية التى ضمت التواشيح والإبتهالات والأناشيد الدينية التراثية والمعاصرة.

وأبهرت الفرقة جمهور القلعة، بمجموعة من الأناشيد والابتهالات منها؛ "أسماء الله الحسني"، و"اللهم صلي علي المحبوب"، و"نبينا الأمين"، و"علي باب سيدنا النبي"، و"مدد يا نبي"، و"يا أيها النبي".