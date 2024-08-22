سكاي نيوز عربية: السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل السماح بزيارة الرئيس عباس لغزة

قالت مصادر لفضائية «سكاي نيوز عربية»، إن «السلطة الفلسطينية طلبت من إسرائيل السماح بزيارة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لغزة»، مشيرة إلى أن «تل أبيب لم ترد».

ولفتت المصادر، اليوم الخميس، إلى أن «السلطة الفلسطينية طلبت من تل أبيب وواشنطن تأمين زيارة الرئيس عباس إلى القطاع وعدم عرقلتها».

وأشارت إلى أن «الرسالة التي بعثتها السلطة تضمنت طلب انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من غزة والوقف الفوري للحرب»، وذلك وفقًا لما أفادته القناة في خبر عاجل لها.

ووقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مرسوما أوعز فيه بالبدء بإجراء الترتيبات اللازمة لتوجهه وأعضاء من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية، مساء أمس الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، ومساعد القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية الفريق إسماعيل جبر.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بحث الاجتماع خطة التحرك التي أعدتها اللجنة التنفيذية للذهاب إلى قطاع غزة لوقف العدوان، وفق المبادرة التي أعلنها أبو مازن، بالتوجه إلى قطاع غزة مع أعضاء القيادة الفلسطينية لوقف العدوان على شعب فلسطين وحمايته.