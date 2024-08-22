الإمارات تسلم الإيطالي كوبولا المدان بارتكاب جرائم مالية لبلاده

سلمت دولة الإمارات الإيطالي دانيلو كوبولا، المدان بارتكاب جرائم مالية والمطلوب للعدالة، إلى السلطات في إيطاليا، بناءً على طلب رسمي.

وأوضح عبدالله بن سلطان النعيمي وزير العدل بالإمارات، وكارلو نورديو، وزير العدل في إيطاليا، خلال مكالمة هاتفية، أن القرار جاء وفقا لمعاهدة التسليم الثنائية الموقعة بين الإمارات وإيطاليا.

ونقلت وكالة انباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، عن الوزيرين تأكيدهما أن التسليم الناجح لكوبولا يؤكد التزام السلطات المركزية المستمر والثابت بدعم سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي.

وأضافا أن هذه النتيجة تأتي تجسيدا للعلاقات الوطيدة بين الدولتين، وتعكس العزم المشترك على ضمان تحقيق العدالة، وحرص البلدين على التعاون المستمر بينهما في هذا المسعى.

وقال الوزيران "إن هذا التطور الإيجابي في تعاوننا القضائي يؤكد التزامنا المشترك بضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العدالة من خلال اللجوء إلى الخارج سعياً للهرب من العقاب".

وأكد الجانبان، التزام البلدين بتبادل المعلومات بشأن الطلبات العدلية ذات الأولوية والحفاظ على قنوات الاتصال بين السلطات المركزية في كل من الإمارات وإيطاليا ما يعكس تفانيا راسخا لتوطيد التعاون القضائي المثمر وتعزيز العلاقات الثنائية.