تسجيل 564 حالة وفاة جراء القصف الإسرائيلي على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل 564 حالة وفاة جراء الحرب الإسرائيلية على البلاد.

ووفق الوكالة الوطنية للاعلام اليوم، جاء ذلك في تقرير تراكمي للطوارئ الصحية لمتابعةً العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى 20 أغسطس الجاري.

وقالت وزارة الصحة العامة، في تقريرها، إنه تم تسجيل 2412 إصابة منها 564 حالة وفاة، مشيرة إلى أن الإصابات توزعت إلى 84% من الذكور و93% من الجنسية اللبنانية.

ولفتت إلى أن 53% من الضحايا كانت بين عمر 25 إلى 44 عاما، كاشفة عن نزوح 110 آلاف و99 شخصا حتى يوم 15 من الشهر الجاري.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.