تفاعل كبير مع فيديو بوتين يقبل القرآن على وسائل التواصل الاجتماعي

نشرت قنوات تلفزيونية رائدة وصحف في تركيا وتونس وسوريا والإمارات فيديو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يقبل القرآن الكريم، حيث حظي بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.





وفي مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع يظهر الرئيس بوتين في مسجد النبي عيسى في العاصمة الشيشانية غروزني وهو يقبل كتاب الله القرآن الكريم.

وحصل الفيديو على إعجاب الكثير من مستخدمي منصة "إكس" الأتراك حيث يوجد الفيديو ضمن "الأكثر شعبية"، وينتشر انتشاراً كبيراً على منصات أخرى.



وترك عدد من المستخدمين الأتراك تعليقات تعرب عن إعجابهم بتصرفات الزعيم الروسي على موقع "يوتيوب"، حيث علق أحد المستخدمين الأتراك على الفيديو بالقول: "إنسان حق!... سيدي رئيس روسيا، أحبك على هذا الاحترام، احترامي لك لا حدود له".



كما اكتسب شعبية كبيرة بين مستخدمي فيسبوك العرب. وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في بلدان رابطة الدول المستقلة، بما في ذلك قيرغيزستان وكازاخستان وأذربيجان.

ووصل بوتين إلى المسجد يرافقه حاكم الجمهورية رمضان قديروف، ومفتي الشيشان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الجمهورية صلاح ميجييف.

وتمت تلاوة الآية الكريمة "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى" من سورة (الأنفال)، وترجم معناها للرئيس الروسي.

ومسجد النبي عيسى هو نموذج للعمارة في آسيا الوسطى. ويتكون المسجد من طابقين ويستوعب 5 آلاف مصل.