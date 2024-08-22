 رئيسا وزراء قطر وأستراليا يبحثان آخر جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيسا وزراء قطر وأستراليا يبحثان آخر جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة


نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 10:41 ص | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 10:41 ص

اجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في كانبرا اليوم، مع رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية القطرية، جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتعزيز التعاون بينهما في مجالات الاقتصاد وقطاعي الطاقة والطيران والاستثمار المتبادل.

كما ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخر تطورات جهود الوساطة الهادفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع والإفراج عن الأسرى والمحتجزين.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع عن تقدير دولة قطر لمواقف أستراليا الداعمة للجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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