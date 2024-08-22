قال خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن مقترح بيع الخبز بالكيلو؛ سيمنح حامل البطاقة التموينية 450 جرامًا من الخبز، أي 13.5 كيلوجراما للفرد شهريًا.

وأكد وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الخميس، ترحيب شعبة المخابز بأي قرار تتخذه الدولة لصالح المواطن.

وأوضح أن آلية تطبيق استخدام الموازين ستكون وفقًا للتوجيه الوزاري، مشيرًا إلى أن المقترح سيخضع أولا للنقاش ضمن جلسات الحوار الوطني.

وأكد أن هذا المقترح يضمن حصول المواطن على رغيف خبز وزنه 90 جرامًا دون أي نقص، مشيرًا إلى حصة الفرد ستظل ثابتة 5 أرغفة.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن دراسة الوزارة لمقترح بيع الخبز المدعم للمواطنين بالكيلو بدلا من النظام الحالي، والذي يتضمن توزيع 5 أرغفة لكل مواطن يوميا بواقع 150 شهريا، مؤكدا أن المقترح لا يزال قيد الدراسة.