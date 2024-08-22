نائب أمريكي: ترامب سيحاول إنهاء النزاع في أوكرانيا في حال فوزه بالانتخابات

اعتبر الرئيس المشارك للجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي جيمي راسكين أن المرشح للرئاسة دونالد ترامب في حال فوزه سيحاول إنهاء النزاع الأوكراني، ويشمل ذلك تقديم تنازلات لروسيا.



وقال راسكين لوكالة "نوفوستي" عندما سئل عما إذا كان يعتقد أن ترامب، إذا فاز في الانتخابات، سيسعى إلى إنهاء النزاع الأوكراني وسيكون مستعدا لتقديم تنازلات لروسيا: "سيفعل ذلك بلا شك".



وأشار إلى أن المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس صرح بالفعل أنه ينوي "عدم إعطاء فلس واحد" للأوكرانيين.

وأضاف أيضا أن ترامب "يحاكي المستبدين في جميع أنحاء العالم، ولا سيما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان" على حد تعبيره.

كما لم يستبعد برايان هيوز، كبير مستشاري المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، في تصريح له أمس إمكانية إجراء اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين.

وسبق أن صرح ترامب مرارا بأنه في حال إعادة انتخابه، ينوي التوصل إلى حل للنزاع بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة فقط.