ألقت السلطات الأمنية الجزائرية القبض على الناشط السياسي التونسي أحمد الصافي سعيد ومرافق له صباحا بعد قيامه باجتياز الحدود إلى الجزائر خلسة متجها إلى بلد مجاور.



وجاء في منشور على موقع إذاعة "موزاييك": "في إطار متابعة عملية إلقاء القبض والاحتفاظ بالناشط السياسي أحمد الصافي سعيد ومرافق له من أجل اجتياز الحدود التونسية الجزائرية خلسة أمس الثلاثاء 20 أوت 2024، علمت موزاييك أن فرقة الحرس الوطني الحدودي بفريانة من ولاية القصرين تحصلت أمس على معلومات مفادها تمكن السلطات الأمنية الجزائرية من إلقاء القبض على الصافي سعيد ومرافقه في حدود الساعة السابعة صباحا بعد قيامه باجتياز الحدود وتوغله داخل التراب الجزائري من جهة دوار سيدي ظاهر قرية بودرياس من معتمدية فوسانة على مستوى العلامتين الحدوديتين 206 و207".



وبحسب الإذاعة "قامت الوحدات المذكورة بإيقافه مع المرافق وتسليمهما للسلطات الأمنية الجزائرية بقرية بوشبكة من ولاية تبسة في انتظار إحالتهما على بلدية الحويجبات دائرة الماء الأبيض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما".

يذكر أن الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويوي كان قد صرح أمس للإذاعة أن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أذنت بالاحتفاظ بالناشط السياسي الصافي سعيد ومرافق له بسبب اجتياز الحدود خلسة في اتجاه بلد مجاور".