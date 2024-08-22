صرحت رحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة المنيا، بأن الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقيم باقة من الفعاليات الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة المنيا، حيث قدم بيت ثقافة النيل محاضرة تثقيفية بعنوان "كيفية التصدي للانحراف السلوكى" بمقر الموقع الثقافي.

وبدأت المحاضرة بتوضيح أن الانحراف السلوكي ينقسم إلى عدة أقسام منها الانحراف الفكري أي الأفكار المتطرفة التي تهاجم جميع أفراد المجتمع بأكمله، ويجب التصدي القوي لها دون المساس بالقيم الأخلاقية والإنسانية.

وأكدت المحاضرة، ضرورة التكاتف والتعاون من جميع الأفراد سواء على المستوى الأسرى والمجتمعي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.