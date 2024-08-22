الداخلية العراقية تعتقل 53 متورطا في أعمال عنف شمالي الكوفة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال 53 شخصا على خلفية مشاجرة حصلت شمالي قضاء الكوفة بمحافظة النجف خلال إحياء مراسم أربعينية الامام الحسين التي ستبلغ ذروتها يوم الأحد المقبل.

وقالت الداخلية العراقية، في بيان صحفي اليوم، إن قوات مشتركة من التدخل السريع وشرطة محافظة النجف ضبطت "أسلحة وأعتدة ومازالت عمليات البحث مستمرة عن جميع المتورطين بهذا الحادث".

وتعهدت قيادة شرطة محافظة النجف، أنها لن تتهاون مع المتورطين في المشاجرة التي حصلت في قضاء الكوفة، مشيرة إلى أنها تمكنت من فرض "سيطرتها على مكان المشاجرة التي حصلت في منطقة الزركة شمالي قضاء الكوفة بمحافظة النجف واعتقال عدد من المتهمين".

وحسب مصادر أمنية وشهود عيان ، قتل شخص وأصيب أخرون بينهم زوار من إيران بعد تبادل لإطلاق النار حدث في منطقة الزركة خلال إحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين.

وأشرف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبر دائرة تلفزيونية على سير الخطة الأمنية للزيارة الأربعينية خلال زيارته مقر العمليات المشتركة.

ونشرت السلطات العراقية عشرات الآلاف من قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي لتأمين الحماية للأعداد الكبيرة التي تحيي أربعينية الحسين القادمين مشيا علي الأقدام من جميع المحافظات الشيعية، فضلا عن آخرين قدموا من بلدان الجوار.