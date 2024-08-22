ترامب يهاجم حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو بتصريحات مهينة

شن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، هجومًا جديدًا، اليوم الخميس، ضد حاكم ولاية بنسلفانيا الديمقراطي اليهودي، جوش شابيرو، متهمًا إياه بالمعاداة للسامية في تصريحات مهينة.

وصف ترامب، عبر منصة "تروث سوشيال" الخاصة به، شابيرو بأنه "حاكم مبالغ في يهوديته" وادعى أن شابيرو "لم يفعل شيئًا لإسرائيل من قبل، ولن يفعل ذلك أبدًا".

تأتي تصريحات ترامب قبيل ساعات من خطاب قبول نائبة الرئيس كامالا هاريس ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في المؤتمر القومي للحزب في شيكاغو.

رد ترامب على هاريس، قائلاً إنه "أفضل صديق لإسرائيل وللشعب اليهودي"، مؤكداً أنه قدم لإسرائيل دعمًا غير مسبوق، وأضاف: "فعلت لإسرائيل أكثر من أي شخص آخر، ولا حتى قريبة مما فعلت".

استمر ترامب في مهاجمة هاريس خلال حملته الانتخابية، واصفًا إياها بـ"الرفيقة كامالا هاريس، اليسارية الراديكالية الماركسية التي سرقت الترشيح من جو المحتال"، في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن.

من جانبه، وصف شابيرو ترامب بأنه "بائع متجول للكراهية"، مؤكدًا أن ترامب يسعى باستمرار لزرع الكراهية والانقسام في السياسة الأمريكية عبر استخدام تعابير معادية للسامية.

في حين لم يذكر البيت الأبيض اسم ترامب بشكل مباشر، إلا أنه انتقد الهجوم على العقيدة اليهودية واصفًا إياه بالمعاداة للسامية والأمور الخطيرة والمؤذية.

كان ترامب قد أدلى بتصريحات مماثلة في الماضي، حيث اقترح في إحدى فعالياته الانتخابية هذا الربيع فحص أدمغة اليهود الذين يصوتون لصالح بايدن أو الديمقراطيين.