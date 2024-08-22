الرئيس التنفيذي لبنك QNB: البنك المركزي لم يضع حدود للسحب النقدي من العملات الأجنبية وترك تحديد هذا الأمر للبنوك

أكد محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB، أن البنك المركزي وجه البنوك العاملة في السوق المصرية في 15 أبريل الماضي بزيادة حد السحب النقدي اليومي بالجنيه المصري من 150 ألف إلى 250 ألف جنيه مصري وذلك من فروع البنوك، وزيادة حد السحب من ماكينات الصراف الآلي من 20 ألف إلى 30 ألف جنيه مصري.

وأوضح أن البنك المركزي المصري ترك تماما حدود السحب بالعملات الأجنبية لمجالس إدارات البنوك والإدارات التنفيذية والتي يتم تحديدها طبقاً لقواعد الالتزام الدولية على حسب طبيعة النشاط الاقتصادي للعميل والمعلومات المتوفرة لدى البنك عنه.

كما برهن الرئيس التنفيذي لبنك QNB على ذلك بأن كل بنك من البنوك العاملة لديه حدود سحب مختلفة عن الآخر ونظام تدريجي بجداول الصلاحيات بالموافقة على السحب النقدي لمديري الفروع ورؤساء المناطق واللجان الخاصة كل في اختصاصه ودون تدخل من البنك المركزي المصري.