مسؤول أممي: نحن بحاجة لوقف إطلاق النار في غزة الآن

أكد المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم الخميس، الحاجة لوقف إطلاق النار في غزة الآن، مشيرا إلى أن "الحرب في غزة لا تزال تخلف خسائر فادحة في الأرواح".

وقال وينسلاند، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الشرق الأوسط، إن"200 ألف فلسطيني في غزة أجبروا خلال شهر على مغادرة منازلهم"، مشددا على أن "أي شرارة أو خطأ في التقدير قد يؤدي إلى سلسلة من التصعيدات لا تمكن السيطرة عليها"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن أمر ضروري الآن من أجل السلام في المنطقة".

وتابع: "نحتاج سنوات لإعادة الأمور إلى طبيعتها في غزة"، محذرا من أن "الضفة الغربية على فوهة بركان بسبب العنف".