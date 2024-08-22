تقرير عبري: إطلاق 5 صواريخ على منطقة الغجر في الجليل الأعلى

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن 5 صواريخ مضادة للدبابات أُطلقت على منطقة الغجر في الجليل الأعلى دون وقوع إصابات.

وكان حزب الله اللبناني قد قال إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع الغجر بالأسلحة المناسبة وأوقع أفراده بين قتيل وجريح.

كما أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن صفارات الإنذار دوت في بلدة منارة في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

وفي وقت سابق، قال حزب الله إنه استهدف مواقع لجنود إسرائيليين في محيط موقع المطلة وأصابها بشكل مباشر.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية باتجاه بلدة المطلة دون وقوع إصابات.

من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني إن "فشل المفاوضات بشأن غزة قد يخرج الوضع في المنطقة عن السيطرة"، مؤكدا: "لا نرغب في التصعيد، ويجب وقف إطلاق النار في غزة لإرساء التهدئة في جنوب لبنان والمنطقة".