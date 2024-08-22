أمين عام دور وهيئات الإفتاء في العالم: أتطلع إلى نتائج مؤتمر الأوقاف وما يسفر عنه من مبادرات تعاون

أعرب الدكتور إبراهيم نجم، أمين عام دور وهيئات الإفتاء في العالم، عن تطلعه لانعقاد المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي"، وما سيترتب على هذا المؤتمر من مبادرات للتعاون في تنفيذها.

وأشاد نجم بالاختيار الموفق لعنوان المؤتمر وتوقيت انعقاده، معتبرًا أنه يبرز أهمية دور المرأة في نهضة المجتمع وقدرتها على تحقيق التغيير الإيجابي من خلال حضورها الفاعل في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية.

وأضاف نجم أن المؤتمر يسلط الضوء على مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية ودورها الحيوي في بناء حضارة التقدم والازدهار للبشرية جمعاء. وأشار إلى أن المؤتمر يُعدُّ الأول من نوعه على المستوى الدولي الذي يتناول دور المرأة في بناء الوعي، مما يعكس أهمية دورها الكبير في تصحيح مفاهيم الأبناء والنشء ونشر القيم الأخلاقية والدينية.