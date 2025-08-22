جيروم باول يلمح إلى احتمال خفض الفائدة الأمريكية قريبا

فتح رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي جيروم باول الباب قليلاً أمام احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسي في الأشهر المقبلة، لكنه لم يُبدِ أي إشارة بشأن توقيت هذه الخطوة.

وقال، إن البنك المركزي سيجري تعديلات حذرة على أسعار الفائدة في ظل استمرار تقييم تأثير التعريفات الجمركية والسياسات الأخرى على الاقتصاد.

في خطاب رفيع المستوى حظي بمتابعة وثيقة في البيت الأبيض وفي وول ستريت، قال باول، إن هناك مخاطر ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع التضخم بشكلٍ مستمر. ومع ذلك، أشار إلى أنه مع تباطؤ التوظيف، قد تضعف سوق العمل أكثر.

وأضاف، في كلمته خلال مؤتمر رؤوساء البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايمونج الأمريكية، اليوم الجمعة "قد يبرر ميزان المخاطر المتغير تعديل موقف السياسة النقدية"، في إشارةٍ إلى مخاوفه بشأن ضعف نمو الوظائف، وإشارةٍ أكثر وضوحًا إلى أن مجلس الاحتياط الاتحادي يفكر في خفض أسعار الفائدة.

مع ذلك، تشير تصريحات باول، إلى أن مجلس الاحتياط سيتوخى الحذر في الأشهر المقبلة، وسيتخذ قراراته بشأن أسعار الفائدة بناءً على تطور التضخم والبطالة. يعقد المجلس 3 اجتماعات أخرى خلال العام الحالي، بما في ذلك اجتماع الشهر المقبل، واجتماع في أواخر أكتوبر، والأخير في ديسمبر، وليس من الواضح ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة في جميع هذه الاجتماعات.