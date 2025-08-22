50 لاعبًا في بطولة الجمهورية للشطرنج لذوي الهمم المؤهلة لأولمبياد 2025

أعلن الاتحاد المصري للشطرنج، برئاسة مختار عمارة، عن انطلاق بطولة الجمهورية الأولى لذوي الهمم، والمقامة بمقر نادي الصيد، والمؤهلة إلى أولمبياد 2025 المقرر إقامته في كازاخستان أواخر شهر أكتوبر المقبل.

وفي كلمتها خلال الافتتاح، رحبت إيمان كريم، المشرف على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة نادي الصيد، بالحضور، موجهة الشكر والتقدير لمجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج على تنفيذ وعوده بإقامة أول بطولة للشطرنج لذوي الإعاقة، الأمر الذي يسهم في تعزيز دمجهم في المجتمع ومشاركتهم في مختلف المجالات، وخاصة الرياضية منها.

وأضافت أن الاتحاد المصري للشطرنج يواصل خطواته الجادة والملموسة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما تجلّى بمشاركة 50 لاعبًا ولاعبة في البطولة، التي تُقام على هامش منافسات كأس مصر للرجال، بمشاركة 11 فريقًا، ودوري السيدات الذي يضم 5 فرق.

من جانبه، رحّب محمد غباشي، مدير عام نادي الصيد، بالمشاركين في البطولة، مؤكدًا أن النادي يوفّر جميع سبل الراحة للمتنافسين في بطولة الجمهورية الأولى لذوي الهمم، إلى جانب كأس مصر للرجال ودوري السيدات، مشددًا على أن النادي يعمل دائمًا على استضافة كبرى الأحداث الرياضية بفضل ما يمتلكه من منشآت وبنية أساسية متكاملة.

كما كشف الاتحاد المصري للشطرنج عن الموافقة على ترشيح إيمان كريم لرئاسة بعثة مصر المشاركة في أولمبياد ذوي الهمم، المقرر إقامته في كازاخستان نهاية أكتوبر المقبل.

وتُدار بطولة الجمهورية الأولى لذوي الهمم بإشراف إيمان كريم، فيما حضر حفل الافتتاح كل من كريم وجيه، المشرف العام على اللجان بالاتحاد، وإبراهيم حفني رئيس لجنة المسابقات، وفرج عمرو رئيس لجنة المدربين، وجابر منير رئيس لجنة الحكام، والعقيد وجدي لمعي رئيس حكام بطولة كأس مصر للرجال، ومصطفى عكاشة رئيس حكام دوري السيدات.

وتقام البطولة تحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج ونادي الصيد، المستضيف لهذا الحدث الرياضي الأول من نوعه.