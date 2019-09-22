رئيس طنطا: سنحاول الفوز بكل المباريات في بالدوري

أكد فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا، أن فريقه سيسعى للفوز بكل مباراة في الدوري الممتاز.

وقال عريبي في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:"سنحاول خوض كل المباريات من أجل الفوز، دعمنا بعدد كبير من اللاعبين وعملنا فترة إعداد جيدة ومباريات تجريبية، ولنا طموح هذا الموسم ونسعى إننا نحجز مقعدا جيدا في جدول الترتيب".

وأضاف:"اللاعبين لديهم روح طيبة ويشعروا بالمسؤولية وكنت حريص على لقائهم قبل المباراة وأبلغتهم بجلسة بعد المباراة من أجل الحديث عن المرحلة المقبلة".

وفاز طنطا في وقت قاتل على وادي دجلة بهدف نظيف أحرزه إسلام فؤاد في مباراة الأسبوع من الدوري.