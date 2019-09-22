العراق تنفي تعرض وفده الحكومي في الصين إلى «خطر الموت»

نفى مصدر عراقي في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم الأحد، الأنباء المتداولة حول تعرض الوفد العراقي الذي يزور الصين إلى حادث خطير.

وقال المصدر - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "الأنباء التي تحدثت عن تعرض الوفد العراقي الذي يزور الصين حاليا برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى خطر الموت غير صحيحة، ولم يحدث أي شيء مما ذكر".

وأضاف أن "الوفد كان يمر عبر جسر هايوان وحدثت أمطار وعواصف، وهذا طبيعي بالنسبة للمناخ الصيني، ولم يعرضنا هذا الشيء للخطر".

يذكر أن وسائل إعلام عراقية قد تداولت معلومات عن تعرض الوفد العراقي الذي يتكون من رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمسؤولين، إلى خطر الموت وهم على جسر هايوان بسبب الأمطار والعواصف.