مقتل جنديين عراقيين وإصابة 3 بانفجار عبوة جنوب الموصل

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم الأحد، بمقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل "400كم شمال بغداد".

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى، إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلا للجيش العراقي اليوم في قرية الحاج علي ضمن ناحية القيارة -50كم جنوب الموصل- ما أسفر عن مقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

وعلى صعيد آخر، قال العبيدي إن "القوات الأمنية ألقت القبض اليوم أيضا على الداعشي أبو مجحم الجحيشي في ناحية القيارة وهو من أبرز قادة التنظيم في مدينة الموصل"، مشيرا إلى اقتياد الجحيشي إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معه وتقديمه للقضاء العراقي.

ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش الذي ينفذ عمليات مسلحة مختلفة ضد القوات الأمنية والمدنيين أجبرت عشرات العوائل على النزوح إلى مدينة الموصل.