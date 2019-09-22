اليمن: ميليشيات الحوثي تقف وراء أزمة الوقود بالبلاد

حملت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية الشرعية اليوم الأحد، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مسؤولية توقف السفن المحملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة غربي البلاد.

وأوضحت اللجنة في بيان لها - نقلته قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أن الميليشيات الحوثية أجبرت تجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة، وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية، وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات.

وأكدت أن عددا من هؤلاء التجار التزم بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة، وحصل من اللجنة الاقتصادية على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير .. مشيرة إلى أن هدف ميليشيا الحوثي من وراء خلقها للأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذي يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن في وقت سابق استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية.