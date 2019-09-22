مدافع فولفسبورج يقترب من المشاركة في مواجهة هوفنهايم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المحتمل أن يعود مارسيل تيسراند، مدافع نادي فولفسبورج الألماني لكرة القدم، في مباراة فريقه المزمع إقامتها أمام هوفنهايم مساء غد الاثنين.

كان اللاعب الكونغولي الدولي المولود في فرنسا اضطر إلى مغادرة الملعب في مباراة فريقه أمام أوليكساندريا في دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، بعد شعوره بدوار في أعقاب اصطدامه مع حارس مرمى الفريق الأوكراني.

وقال اوليفر جلاسنر، المدير الفني لفولفسبورج:" لقد صار كل شيء على ما يرام مرة أخرى مع مارسل تيسراند".

تجدر الإشارة إلى أن فولفسبورج يحتاج في الوقت الراهن إلى كل لاعب في مركز الدفاع نظرا لغياب المصابين جون انتوني بروكس وايجناسيو كاماتشو وزافير شلاجر.