أرنولد: تخطينا كبوة نابولي ونسير على الطريق الصحيح

أشاد ترينت أليكسندر أرنولد نجم فريق ليفربول، بفوز فريقه الثمين 2 / 1 على مضيفه تشيلسي اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السادسة ببطولة الدوري الإنجليزي ، مشيرا إلى أن فريقه استعاد اتزانه سريعا بعد الكبوة التي تعرض لها بخسارته أمام نابولي الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وعزز ليفربول، الساعي لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ عام 1990، صدارته للبطولة العريقة برصيد 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الفائز باللقب في الموسمين الماضيين، وذلك بعد فوزه في مباراته السادسة على التوالي، ليواصل انطلاقته المثالية في المسابقة هذا الموسم.

وقال أليكسندر أرنولد، الذي افتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة 14، عقب المباراة "لقد حققنا انتصارا كبيرا حقا. تعرضنا لانتكاسة في منتصف الأسبوع (الخسارة أمام نابولي)، لكننا نجحنا في استعادة اتزاننا سريعا وأظهرنا أننا فريق جيد بالفعل".

وأضاف لاعب ليفربول "كنا ندرك أننا سنواجه الكثير من الصعوبات خلال الشوط الثاني رغم تقدمنا 2 / صفر في الشوط الأول. تشيلسي يمتلك فريقا جيدا، كانت آخر نصف ساعة صعبة للغاية علينا. ولكننا أثبتنا أن لدينا دفاعا جيدا".

وتحدث أليكسندر أرنولد عن إنجاز فريقه، الذي حقق انتصاره الخامس عشر على التوالي في المسابقة، بواقع تسعة انتصارات في الموسم الماضي، وستة في الموسم الحالي.

وقال اللاعب الإنجليزي "15 فوزا على التوالي يظهر المستوى والجانب الذي نحن عليه الآن. حصدنا 18 نقطة من إجمالي 18 نقطة، وهو ما يثبت أننا نسير على الطريق الصحيح، ونأمل الاستمرار على هذا المنوال".