وزير الآثار يبحث ترتيبات استضافة مصر المؤتمر الدولي لعلماء المصريات

اجتمع وزير الآثار، باللجنتين العلمية والتنظيمية للدورة الثانية عشر للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات والذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر من العام الجاري، وذلك لمتابعة الترتيبات والتجهيزات النهائية للمؤتمر قبيل الافتتاح.

وقال أحمد عبيد، المشرف العام على مكتب وزير الآثار ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، إن الاجتماع ناقش مستجدات آخر أعمال تنظيم المؤتمر، وفقا للجدول الزمني المقرر والبرنامج الخاص بمحاضرات المشاركين وكتاب ملخصات الأبحاث، ومراسم الافتتاح، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة بقاعات عرض أوراق البحث التي سيتناولها المؤتمر والتي يستضيفها أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وفي السياق ذاته، أشارت علا العجيزي، عميد كلية الآثار الأسبق بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إلى أن عدد المشاركين في هذه الدورة وصل إلى 567 من بينهم 379 متحدثا ومقدما لأوراق بحثية، و188 مستمعا.

وأضافت أن المؤتمر سيناقش أوراقا بحثة ذات عدة محاور رئيسية، تتمثل في تاريخ مصر القديمة وعلم المصريات، والتعريف بالطرق الحديثة المستخدمة في أعمال الحفائر الأثرية، وإدارة المواقع الأثرية والترميم وعلوم الآثار والتكنولوجيا، والمتاحف الأثرية، إضافة إلى الفن والعمارة، واللغة والأدب، والمعتقدات الدينية، والحياة الاجتماعية في مصر القديمة بالاضافة الى مناقشة التحديات والمشاكل التى تواجه الآثار المصرية وكيفية التغلب عليها.

والمؤتمر الدولي لعلماء المصريات يعقد بشكل دورى كل 4 سنوات بإحدى دول العالم، لمناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه علوم المصريات، وتستضيف مصر هذا الدورة للمرة الثالثة بعد عامي 1988 و2000.