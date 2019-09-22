 مدارس الشرقية تستقبل العام الدراسي بتوزيع الحلوى والبالونات على الطلاب - بوابة الشروق
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مدارس الشرقية تستقبل العام الدراسي بتوزيع الحلوى والبالونات على الطلاب

مدارس الشرقية تستقبل العام الدراسي
مدارس الشرقية تستقبل العام الدراسي
فاطمة علي
نشر فى : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 10:57 ص | آخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 10:57 ص

استقبلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، مليون و600 ألف طالب وطالبة في بداية العام الدراسي الجديد 2019-2020، حيث تم تشغيل أغاني وطنية في الإذاعة المدرسية بعدد من المدارس، فيما قامت إدارات عدد من المدارس الأخرى بتوزيع الحلوى والبالونات على الطلاب ابتهاجًا ببدء الدراسة.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمنع وقوف الباعة الجائلين أمام المدارس بقرى ومراكز المحافظة؛ وذلك لضمان سلامة التلاميذ من أكل أغذية غير صالحة، والتي قد تسبب حالات تسمم بين الطلبة والطالبات.

وشدد المحافظ، على وكيل أول وزارة التربية والتعليم رمضان عبدالحميد، بحظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء أمورهم والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لتلك التعليمات.

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