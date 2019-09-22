 مطار دبي: تعطل وصول الرحلات لفترة وجيزة - بوابة الشروق
الأحد 22 سبتمبر 2019 5:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

مطار دبي: تعطل وصول الرحلات لفترة وجيزة

مطار دبي
مطار دبي
نور رشوان
نشر فى : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 4:14 م | آخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 4:14 م

أعلن مطار دبي، اليوم الأحد، تعطل وصول الرحلات لفترة وجيزة؛ بسبب ما يشتبه بأنه نشاط لطائرة مسيرة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك