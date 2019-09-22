مطار دبي: تعطل وصول الرحلات لفترة وجيزة

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أعلن مطار دبي، اليوم الأحد، تعطل وصول الرحلات لفترة وجيزة؛ بسبب ما يشتبه بأنه نشاط لطائرة مسيرة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.