مطار دبي: تعطل وصول الرحلات لفترة وجيزة

أعلن مطار دبي، اليوم الأحد، تعطل وصول الرحلات لفترة وجيزة؛ بسبب ما يشتبه بأنه نشاط لطائرة مسيرة، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.