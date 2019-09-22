وزير الخارجية البريطاني: رواية الحوثيين عن استهداف أرامكو «تفتقر للمصداقية»

صرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بأنه من غير المعقول تصديق أن يكون المسلحون الحوثيون في اليمن هم من يقفون وراء الهجمات التي استهدفت منشآت النفط في السعودية في وقت سابق من سبتمبر الجاري.

وكانت حركة أنصار الله الحوثية قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات، إلا أن الوزير البريطاني قال، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن هذه الرواية تفتقر للمصداقية.

ورفض راب في نفس الوقت توجيه اتهام لأي جهة أخرى محددة أو تسمية متورط بعينه.

وأوضح أن هذا أمر "يجب التحقق الكامل منه لأن ما سيترتب عليه سيكون إجراء قويا قدر الإمكان".