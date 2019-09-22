الهيئة الهندسية ترجئ طرح 25 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية للعام المقبل

أرجأت الهيئة الهندسة التابعة للقوات المسلحة طرح مشروعها السكنى بالعاصمة الادارية إلى العام القام، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال – الشروق».

اضافت ان الهيئة الهندسية قامت بتطوير مشروعا عمرانيا متكاملا يقع فى الحى السكنى (R2) على مساحة 1100 فدان ويضم 25 الف وحدة سكنية وكان من المقرر طرح جزء من وحداته للبيع اواخر العام. ما بين 2000 إلى 2500 وحدة.

وتحصل «الهيئة الهندسية» على أراض لتطويرها لصالحها مقابل مشروعات المرافق التى تتولى الهيئة تنفيذها بالعاصمة الادارية والتى تعد المقاول العام للمشروع، تبعا لتصريحات المصادر.

أشارت إلى أن الهيئة الهندسية تتولى تطوير حوالى 4000 فدان بالعاصمة الادارية، لإقامة مشروعات عمرانية متنوعة مملوكة لها.

وتتولى الهيئة تنفيذ العديد من المنشآت والمبانى الحكومية داخل العاصمة الادارية، باعتبارها المقاول العام للمشروع الذى يعمل بها 40 شركة مقاولات، تبعا للمصادر.

وتقوم كل من هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية بتطوير وإقامة مشروعات عمرانية متنوعة داخل العاصمة الادارية، حيث تتولى المجتمعات العمرانية إقامة 25 ألف وحدة سكنية على مساحة 1100 فدان داخل الحى السكنى R3 بالإضافة إلى مشروعات سكنية اخرى وهى المقصد وباروك فى الحى السكنى R 5

وصدر قرار وزارى فى يونيه 2018، باعتبار المشروعات التى نفذتها او تقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة داخل العاصمة الادارية، مشروعات قومية فى تطبيق احكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وتكون الهيئة الهندسية هى الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لتلك المشروعات واصدار التراخيص لها.