روحاني: سنذهب إلى الامم المتحدة بمشروع تحالف الأمل والسلام في مضيق هرمز

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران ستذهب إلى اجتماع الجمعية العامة بمنظمة الأمم المتحدة هذا العام بمشروع تحالف الأمل والسلام في مضيق هرمز، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم.

وفي كلمته اليوم بمناسبة بدء مراسم أسبوع الدفاع المقدس والتي أقيمت بجوار مرقد الإمام الخميني، جنوب العاصمة طهران، قال الرئيس روحاني: "سنتوجه إلى الأمم المتحدة خلال الأيام القادمة بمشروع للتعاون بين إيران ودول المنطقة لإرساء الأمن في الخليج الفارسي وبحر عمان ومضيق هرمز والتأكيد على أن تواجد القوات الأجنبية يخلق المشاكل والمخاطر للمنطقة والممرات المائية وأمن الملاحة البحرية وأمن النفط والطاقة".

وأكد أن "طريقنا هو إرساء الوحدة والتنسيق مع دول المنطقة" وأضاف "أن الذين يريدون ربط أحداث المنطقة بإيران هو ككل أكاذيبهم المفضوحة، ولو كانوا صادقين في أقوالهم ويسعون من أجل أمن المنطقة فليكفوا عن إرسال كل هذه الاسلحة والطائرات والقنابل والاسلحة الخطيرة".

وتابع الرئيس الإيراني "إن كانوا صادقين في أقوالهم فليمتنعوا عن تحويل المنطقة إلى ساحة لسباق التسلح وان كانوا حريصين في الواقع على أمن المنطقة فليبتعدوا عنها".

وأكد الرئيس روحاني بأنه "أينما تواجدت أمريكا تزعزع الأمن سواء في أفغانستان أو الخليج الفارسي وأينما تواجدت إيران استقر الأمن سواء في العراق أو سوريا أو لبنان إذ إننا ندعو دوما إلى الأخوة والسلام مع دول المنطقة فيما تسعى القوى الكبرى لنهبها".