ميدو يسافر إلى إيطاليا للمشاركة في حفل أفضل لاعب في العالم

تلقى أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحضور احتفالية "ذا بيست" لاختيار افضل لاعب في العالم ، والتي ستقام مساء غد الاثنين في مدينة ميلانو الايطالية، ويختار الاتحاد الدولي 3 مرشحين للمراكز الثلاثة الاولي مابين 10 نجوم عالميين مرشحين في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والارجنتيني ليونيل ميسي والهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول.

ويذكر أن ميدو هو نجم الكرة المصري الوحيد المدعو للاحتفالية بصحبة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة.

ومن المقرر أن يغادر ميدو القاهرة صباح غدا الاثنين متوجها الي ايطاليا للمشاركة في الاحتفالية "ذا بيست"، وكان محمد صلاح أحد النجوم الثلاثة الذين اختارهم فيفا في احتفالية العام الماضي.

واختار الفيفا أحد المسارح في وسط مدينة ميلانو من أجل استضافة النسخة الرابعة لحفل جوائزه ،حيث تقام وسط عروض الأوبرا الكوميدية لجياتو دونيزيتي.

ويتم اختيار المرشحين الثلاثة النهائيين، وفقا لتصويت الصحفيين، المدربين ، قائدي المنتخبات الوطنية، بينما تخصص 25 في المئة من للتصويت الجماهيري.