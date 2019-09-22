وزير الخارجية البريطاني: ندرس المعلومات حول هجمات السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، صباح الأحد، إن بلاده تدرس بعناية المعلومات حول الهجمات التي استهدفت السعودية، قبل تحميل أحد المسؤولية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لأرامكو، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، فيما تبنت جماعةالحوثي اليمنية المسؤولية عن الهجوم.

وحملت المملكة إيران مسؤولية الهجوم الذي تعرضت له، مطالبة المجتمع الدولي بوضع حد لما وصفته بالتصرفات الإيرانية العدوانية.