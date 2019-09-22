بدء تنفيذ توصيات زيارة مستشاري الرئيس لوضع حلول للصرف الزراعي بسيوة

التقى اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مجلس مدينة سيوة، بممثلي شركة مدكور المكلفة من رئاسة الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري والوفد الصيني المرافق لاقتراح الحلول المناسبة لمشكلة الصرف الزراعي بسيوة، بحضور أعضاء اللجنة الدائمة للري بسيوة وعواقل ومشايخ الواحة.

وتم عرض لأسباب مشكلة زيادة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بالبحيرات بسيوة، والتي بدأت منذ التسعينيات مع ازدياد عدد الرقعة الزراعية بالواحة وحاجتها إلى مياه للري، مع فتح مزيد من الآبار عشوائية لري الزراعات، ما نتج عنه ارتفاع نسبة الماء الأرضي الناتج عن الري طبقا للدراسات والبحوث العلمية الخاصة بالمياه الجوفية وملوحة بعض الآبار، واختلاف طبقات التربة بمختلف أنحاء سيوة مما سبب الضرر للزراعات والمباني.

جاء ذلك، في إطار جهود الدولة لحل مشكلة الصرف الزراعي بمركز ومدينة سيوة، وتنفيذا لتوصيات زيارة مستشاري رئيس الجمهورية لواحة سيوة في شهر فبراير الماضي، للوقوف على عدد من المشكلات على أرض الواقع ووضع الحلول المناسبة لها، والمتابعة المستمرة للوقوف على المقترحات اللازمة.