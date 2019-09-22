قال محمد طلعت، مهاجم المقاولون العرب، إن الفوز على طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز بداية جيدة للمسابقة خلال الموسم الجديد.

وأضاف طلعت، في تصريحات تلفزيونية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي صعب للغاية بعد تدعيم الأندية صفوفها بصفقات مميزة.

وتابع محمد طلعت، مهاجم المقاولون العرب، أن فريق طلائع الجيش من الفرق العنيدة، وقدموا مباراة جيدة في افتتاح مسابقة الدوري الممتاز، كاشفا أن المباراة كانت صعبة لأنه تمت إقامتها الساعة الثالثة عصرًا وكانت درجة الحرارة مرتفعة.

وأكد: "لا يُشغلني مقدار ما ألعبه من دقائق في المباراة، المهم أن شاركت وأديت دوري، وسنحت لي فرصتين ولكن عدم التوفيق منع الكرة من دخول الشباك".