 فلاح أمريكي يشتري في المزاد عجلا بخمسة أطراف ليجري له عملية جراحية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فلاح أمريكي يشتري في المزاد عجلا بخمسة أطراف ليجري له عملية جراحية


نشر فى : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 5:39 ص | آخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 5:40 ص

اشترى الفلاح مات ألكساندر وخطيبته في ولاية لويزيانا الأمريكية عجلاً فريداً من نوعه.

وأوضح تقرير بثته قناة الغد أن ألكساندر اشترى العجل في مزاد علني، ومنذ أن وقعت عينه عليه أحبه بشدة، كون العجل يمتلك خمسة أرجل.

وأضاف تقرير الغد أن العجل، ويدعا "إيلزي"، ليس فقط مميزاً بسبب ساقه الخامسة، بل لأنها متصل برأسه، إذ تبنى الفلاحان "إيلزي" ليعتنيا به، حيث لم يعره أحداً انتباها في المزاد، ويفكر الفلاح وزوجته في إجراء عملية جراحية لنزع الساق الزائدة من العجل إيلزي.

وتابع التقرير أن الفلاحين يريدان أن يتمكن هذا العجل من عيش حياة طبيعية وسط الماشية، إلا أنها لن يقدما على إجراء تلك العملية حتى تسمح صحة العجل "إيلزي" بذلك.


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