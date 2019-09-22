55% إجمالي المستفيدين من المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد

قال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، بأن نسبة التسجيل في مشروع التأمين الصحي الشامل وصلت لحوالي 55% بتسجيل 498946 مواطن في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة الجديدة بمحافظة بورسعيد.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى فتح أكثر من 153410 ملفات عائلية إلكتروني من خلال 25 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء محافظة بورسعيد.

وأوضح أنه تم فتح باب وحدة صحة الأسرة الصفوة بحي الزهور في محافظة بورسعيد، ليصبح إجمالي عدد الوحدات والمراكز 26 وحدة ومركز من مستهدف 35 وحدة ومركز المخطط توفيرهم ليتم تغطية المحافظة بالشكل الأمثل.

وأكد سعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد واستمرارها في الوصول للمواطنين أينما كانوا وذلك من خلال مبادرة "سجل في مكانك" التي تستهدف كبار السن وغير القادرين على التسجيل بالمنظومة بصورة مباشرة، والتي نجحت في الوصول لعدد كبير من المواطنين بمحافظة بورسعيد للتسجيل بالمنظومة.

ولفت إلى نجاح خيمة التأمين الصحي المتنقلة في محطتها الثانية في تسجيل أكثر من 1000 ملف عائلي في حي المناخ .

وقال إن منظومة التأمين الصحي في غضون 10 أسابيع وهي مدة بداية التشغيل التجريبي بالمرحلة الأولى في محافظة بورسعيد نجحت في إجراء 5094 عملية جراحية منها 1641 عملية جراحية كبرى.

وأشار إلى نجاح مستشفى التضامن الأسبوع الماضي في إجراء أول عمليتين استئصال ورم بالقولون ليصل مجموع عمليات جراحة الأورام في المستشفى 14 عملية خلال الشهر الماضي أجراها فريق من جراحي الأورام على أعلى مستوى.

وأكد السبكي أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد هى تجربة نجاح سوف تحدث فارق في حياة المواطنين، وتعمل على حماياتهم من المخاطر الصحية بمختلف أنواعها، وهى التجربة التي تتكاتف فيها كل أجهزة الدولة المعنية لضمان تقديم خدمة صحية على أعلى مستوى وفقا للمعايير القياسية العالمية، وذلك بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية التي وجهت بضورة العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية المباشرة التي يتلقاها المواطن المصري.