الرئيس اليمني يدعو حكومته للحد من تراجع سعر صرف العملة المحلية

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، حكومته إلى العمل من أجل الحد من تراجع سعر صرف العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية.

ووفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، فقد عقد هادي اجتماعًا مع المحافظ الجديد للبنك المركزي أحمد عبيد الفضلي ووزير المالية المعين سالم بن بريك، في العاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء، شدد هادي على اتخاذ الخطوات اللازمة للحد من تراجع أسعار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ومنع المضاربات والعمليات غير المشروعة من قبل بعض العاملين في القطاع المصرفي الهادفة للإضرار بالوطن عبر الاكتساب غير المشروع.

كما شدد هادي على العمل الجاد، وبالإمكانيات المتاحة للحفاظ على استقرار أسواق الصرف ومواجهة المتلاعبين بأسعار الصرف والتنسيق الكامل بين البنك والحكومة.

وأكد الرئيس اليمني على ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود والإمكانات للمساهمة برفع وتيرة العمل، والوصول إلى تحقيق الاستقرار والتعافي المالي والاقتصادي، وتجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي.

وأمس الأول الخميس، أصدر الرئيس اليمني عدة قرارات من بينها تعيين محافظ جديد للبنك المركزي ووزير المالية.

وجاءت هذه القرارات بعد تراجع ملحوظ للعملة المحلية، ووصول سعر الدولار الواحد بما يعادل أكثر من 600 ريال يمني، ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار.