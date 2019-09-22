 الداخلية العراقية تعلن القبض على الخلية المخططة لتفجير كربلاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية العراقية تعلن القبض على الخلية المخططة لتفجير كربلاء

أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 11:53 ص | آخر تحديث : الأحد 22 سبتمبر 2019 - 11:53 ص

 

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد، القبض على الخلية المخططة للتفجير الذي وقع أمس الأول الجمعة، عند أحد مداخل محافظة كربلاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - في مؤتمر صحفي عقده داخل مقر الجريمة المنظمة- إن الجهات الأمنية قامت بنشاط مميز أسفر عن القبض على الخلية التي خططت لعملية التفجير في مدخل كربلاء، حسبما أفادت قناة "السومرية" العراقية.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت - أمس الأول - انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة قرب أحد مداخل كربلاء، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة خمسة آخرين.

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